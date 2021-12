Victoria's Secret : Accord pour un rachat accéléré d'actions

(CercleFinance.com) - Victoria's Secret, marque de lingerie féminine et de cosmétiques issue de la scission récente de L Brands, annonce avoir conclu un accord de rachat accéléré d'actions (ASR) avec Goldman Sachs pour un montant de 250 millions de dollars.



En vertu de cet accord, la société effectuera un paiement initial de 250 millions de dollars à Goldman Sachs et recevra une livraison initiale d'environ 4,1 millions d'actions le 31 décembre 2021. Le règlement final de l'ASR devrait être achevé au cours du premier trimestre 2022.



Victoria's Secret réaffirme les prévisions pour le quatrième trimestre fournies le 17 novembre, dont un chiffre d'affaires stable ou en hausse de 3% en comparaison annuelle, un profit d'exploitation entre 295 et 335 millions dollars, ainsi qu'un BPA entre 2,35 et 2,65 dollars.



