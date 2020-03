ViacomCBS : Retrait des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - ViacomCBS annonce qu'en raison de l'épidémie de coronavirus qui impacte l'environnement macroéconomique et impose des mesures pour enrayer sa propagation, il retire ses objectifs financiers pour l'année 2020.



S'il a connu des retards de production du fait de la crise sanitaire, le groupe de médias et de divertissement déclare 'travailler de façon proactive pour compenser la portion de pertes de revenus anticipées via des mesures d'économies de coûts'.



Par ailleurs, ViacomCBS réaffirme sa prévision de réaliser 750 millions de dollars de synergies de coûts annualisée liées à la fusion entre Viacom et CBS sur les trois prochaines années, ainsi que ses objectifs en termes d'abonnés et d'utilisateurs Pluto TV.



