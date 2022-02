ViacomCBS : Nouveau nom et plan d'expansion international

(CercleFinance.com) - En marge de ses résultats, ViacomCBS a annoncé mardi soir prendre le nom de Paramount Global, à compter de ce 16 février, 'rassemblant son portefeuille de premier plan de propriétés de divertissement haut de gamme sous un nouveau nom de société mère'.



Outre son changement de nom, la société a détaillé ses plans pour accélérer l'élan mondial derrière Paramount+, en dévoilant de nouveaux contenus, des offres de produits améliorées et une expansion internationale continue lors de son événement destiné aux investisseurs.



En particulier, il annonce un nouveau partenariat avec Canal+ en France, offrant aux abonnés un accès immédiat à Paramount+ en France par son intermédiaire. Le groupe vise maintenant plus de 100 millions d'abonnés DTC et neuf milliards de dollars de revenus DTC d'ici 2024.



