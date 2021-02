ViacomCBS : La plateforme Paramount+ lancée aux USA le 4 mars

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses derniers résultats trimestriels, le groupe de médias américain ViacomCBS a annoncé jeudi qu'il lancerait Paramount+, sa plateforme de vidéos en streaming, aux Etats-Unis le 4 mars prochain.



Au moment de son lancement, la plateforme proposera plus de 30.000 épisodes de séries télévisées, 2500 films et quelque 1.000 événements sportifs en direct, ainsi qu'une couverture permanente de l'actualité, indique ViacomCBS dans un communiqué.



Le groupe basé à New York précise qu'il a également l'intention de diffuser les productions de son studio Paramount Pictures sur la plateforme entre 30 et 45 jours suivant leurs sorties en salles.



Des films comme 'Sans un bruit 2', 'Paw Patrol: le film' ou 'Mission: Impossible 7' devraient donc faire leur apparition sur le service dès cette année.



Paramount+ devrait également être lancé en Amérique Latine et au Canada le 4 mars avant une arrivée dans les pays nordiques le 25 mars suivi d'un lancement en Australie d'ici à la fin de l'année.



