ViacomCBS : Décès de Sumner Redstone

(CercleFinance.com) - ViacomCBS fait part ce mercredi du décès de Sumner M Redstone, qui était à la fois son président émérite et le PDG de National Amusements, l'actionnaire de contrôle du groupe de médias et de divertissement.



Sumner Redstone a dirigé Viacom durant plus de 30 ans en tant que président exécutif du conseil d'administration, après l'acquisition d'une participation de contrôle dans ce groupe par National Amusements en 1987.



Il est devenu président émérite à la fois de Viacom et de CBS en février 2016, avant la fusion entre les deux entreprises qui est intervenue à la fin de l'année dernière, conformément à un accord signé en août 2019.



