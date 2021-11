ViacomCBS : Baisse de 8% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de médias et de divertissement ViacomCBS fait état d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en baisse de 8% au titre de son troisième trimestre 2021, à 0,76 dollar, ainsi que d'un OIBDA ajusté en repli de 3% à 1,02 milliard de dollars.



La maison-mère -entre autres- de CBS, Paramount Pictures et Nickelodeon, a vu ses revenus augmenter de 13% à 6,61 milliards, une croissance tirée par un bond de 62% des revenus du streaming tandis que les recettes publicitaires sont restées quasi-stables.



'Nous avons gagné 4,7 millions d'abonnés globaux au streaming, portant leur nombre total à près de 47 millions, grâce à la montée en puissance de l'offre de contenus diversifiée sur Paramount+', souligne le CEO Bob Bakish.



