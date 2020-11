ViacomCBS : Accord pour la cession de Simon & Schuster

(CercleFinance.com) - ViacomCBS annonce un accord définitif pour la cession de son activité d'édition Simon & Schuster à Penguin Random House, filiale de Bertelsmann, pour 2,17 milliards de dollars en numéraire, suite à une revue de ses actifs non stratégiques engagée début 2020.



'Les recettes de la transaction seront utilisées pour investir dans les priorités de croissance stratégiques de ViacomCBS, y compris le streaming, ainsi que pour financer le dividende et rembourser de la dette', explique le groupe de médias et de divertissement.



Simon & Schuster comprend parmi ses auteurs phares Stephen King, Doris Kearns Goodwin et Jason Reynolds. La transaction devrait être finalisée en 2021, sous réserve des conditions usuelles dont des approbations réglementaires.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

