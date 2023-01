Vergnet : Plusieurs mises en service en Nouvelle Calédonie

(CercleFinance.com) - Vergnet a annoncé lundi la mise en service en Nouvelle Calédonie de plusieurs centrales photovoltaïques programmées pour le mois de de janvier représentant un chiffre d'affaires total de 746.000 euros.



La société indique avoir bouclé, pour le groupe immobilier Zuccato, l'installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau, via la fourniture et la pose des panneaux solaires et de micro-onduleurs réalisées par ses équipes.



Le montant de ce chantier s'élève à 303.000 euros.



Pour le groupe de concessions automobiles Jeandot, l'entreprise a équipé cinq bâtiments en panneaux photovoltaïques dans le cadre d'un projet estimé à 297.000 euros.



Pour l'aérodrome de Bélep, un petit aéroport intérieur, Vergnet a installé une centrale photovoltaïque au sol site isolé avec batterie lithium, un contrat dont le montant s'élève à 55.000 euros.



Enfin, la société a remporté un appel d'offres auprès de l'Office des Postes et Télécommunications visant à alimenter une antenne téléphonique avec une centrale photovoltaïque au sol, un chantier de 91.000 euros.



Dans son communiqué, Vergnet précise que d'autres chantiers sont en négociation et en cours de programmation dans la zone Pacifique.



Toujours très volatile, l'action du spécialiste de la production d'énergies renouvelables grimpait de plus de 38% lundi matin suite à toutes ces annonces.



