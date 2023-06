Vergnet : Nouveau contrat avec Pavana Energy à La Barbade

(CercleFinance.com) - Vergnet annonce la signature d'un contrat de fourniture, d'assistance au montage et de mise en service de 3 éoliennes de moyenne puissance pour un montant de 1,6 ME avec Pavana Energy Ltd., sur l'île de La Barbade.



Située à Claybury, la puissance totale de la ferme éolienne est de 875 kW.



Il s'agit ici du deuxième projet porté par Pavana Energy Ltd. après la ferme éolienne de 4 MP-C de 275 kW chacune réalisée et mise en service en novembre dernier par Vergent sur le lieu-dit Ashford Plantation et dont le contrat s'élevait à 2 ME.



Fortes de ces deux premières collaborations, Pavana Energy Ltd. et Vergnet ont pour ambition de développer ensemble un partenariat long terme, avec d'autres centrales éoliennes à venir.





