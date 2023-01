Vergnet : Le site de production de Servian se diversifie

(CercleFinance.com) - Vergnet annonce que son site de production de Servian (près de Béziers) se diversifie via la conclusion d'un contrat avec le chantier Outremer (du groupe Grand Large Yachting), situé à La Grande Motte, et spécialisé dans la construction de catamarans de croisière en composite de 45 à 60 pieds.



'Le contrat porte sur l'industrialisation et la fabrication en petite série de pièces composites haute performance tout en carbone de 16m² qui équipent les catamarans modèle OY55 fleuron de la flotte Outremer', précise Vergnet.



Le montant de cette première production s'élève à 85 000 euros avec un objectif ambitieux de progression sur 2023.



'Cette collaboration démontre le haut niveau de technicité et de spécialisation de Servian en matière de composite haute performance, matériau utilisé pour l'industrie éolienne, l'activité principale du site à ce jour', souligne la société.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.