Vergnet : Deux nouvelles centrales en Nouvelle-Calédonie

(CercleFinance.com) - A l'instar de la récente mise en service de la centrale éolienne à la Barbade, Vergnet fait part de nouvelles avancées pour son plan 3R ces dernières semaines, dont les mises en services de deux centrales photovoltaïques en Nouvelle-Calédonie.



La première centrale, d'une puissance totale de 154 kWc, fait suite à un appel d'offres lancé en novembre 2021 pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du Centre Aquatique de Nouméa, projet représentant un montant de 148.000 euros.



La deuxième, d'une puissance totale de 92 kWc et attribuée après un appel d'offres dans le nord du territoire en décembre 2021, concerne l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de six écoles du secondaire, pour un montant de 103.000 euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.