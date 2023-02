Vergnet : Des perspectives positives pour l'exercice 2023

(CercleFinance.com) - Vergnet, un spécialiste des énergies renouvelables, a affiché mardi sa confiance pour 2023 après avoir fait état d'un carnet de commandes de 69,8 millions d'euros pour le nouvel exercice.



Les analystes d'Invest Securities soulignent que ce montant, qui s'entend en date du 31 décembre 2022, s'inscrit en forte hausse par rapport à celui enregistré à la fin 2021, à savoir 38,3 millions d'euros.



Dans son communiqué, Vergnet explique que le second semestre de l'exercice 2022 lui a permis de consolider ses collaborations avec ses clients et de développer de nouveaux projets ('new business').



'Nous démarrons l'année confiants et sereins grâce à un montant de commandes conforme à nos objectifs', s'est félicité le directeur général Cyril Ledran.



Ces commandes se répartissent sur des zones allant de la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, en passant par le Brésil et les Caraïbes.



'Nous sommes convaincus que 2023 sera l'année de la reconquête commerciale pour Vergnet dans le monde', a-t-il ajouté.



Ces perspectives positives permettaient au titre de décoller mardi sur Euronext Paris, avec un cours de Bourse qui s'envolait de 126% à la mi-journée après avoir été suspendu à plusieurs reprises dans la matinée.



