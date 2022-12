Vergnet : Actions regroupées, nouvelle tranche d'OCABSA

(CercleFinance.com) - Vergnet, un producteur d'énergies renouvelables, a annoncé hier soir la réalisation du regroupement de ses actions, sur la base d'une action nouvelle contre 4.000 anciennes détenues.



La conclusion de cette opération vise, selon le groupe, à renouer avec un cours de Bourse plus conforme aux standards du marché et aux attentes des investisseurs, tout en tendant à réduire la volatilité du titre.



La négociation des actions issues du regroupement a débuté ce matin pour faire apparaître un repli de 28% au bout d'un peu plus d'une heure d'échanges.



Car le spécialiste de l'éolien, du solaire et des technologies 'hybrides' a également annoncé jeudi soir avoir sollicité le tirage d'une quatrième tranche d'OCABSA pour un montant de quelque 1,5 million d'euros.



Il s'agit en effet d'un mode de financement entraînant une dilution significative des actionnaires et dans de nombreux cas une forte pression baissière sur le cours de Bourse de la société concernée.



Vergnet - qui est coté sur Euronext Growth depuis 2007 - a installé plus de 900 éoliennes. La société, présente dans plus de 40 pays, regroupe 200 collaborateurs répartis sur 12 implantations.



