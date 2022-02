Var Energi : Petite hausse pour le premier jour de cotation

(CercleFinance.com) - L'action de la filiale norvégienne d'Eni, Var Energi, progressait modestement mercredi matin pour son premier jour de cotation à la Bourse d'Oslo.



Aux alentours de 10h20, l'action affichait un gain de 0,4%, faisant ressortir une capitalisation de plus de 70 milliards de couronnes (environ 6,9 milliards d'euros).



Le prix d'introduction avait été fixé à 28 couronnes, en bas de la fourchette annoncée de 28 à 31,5 couronnes, mais l'offre avait été largement sursouscrite, et ce depuis plusieurs jours.



Au total, ce sont 275 millions d'actions qui ont été mises à la vente, soit un montant de 7,7 milliards de couronnes, sans compter l'option de surallocation qui portait sur 41,25 millions de titres additionnels.



Var Energi, la filiale d'Eni spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz sur le plateau continental norvégien, est née en 2018 du rapprochement des activités d'Eni en Norvège et de Point Resources.



La société basée à Stavanger, qui détient des participations dans 36 projets d'hydrocarbures, emploie aujourd'hui 900 personnes et produit 247.000 barils d'équivalents pétrole par jour.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.