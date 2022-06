Valora : Gagne 2% après l'acquisition de Frittenwerk

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% ce matin après avoir annoncé l'acquisition de Frittenwerk. Cette société est une chaîne de restaurants en libre-service en Allemagne (principalement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Suite à cette annonce, Stifel a confirmé son conseil Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 180 francs suisse.



Depuis sa création en 2014, la start-up s'est développée pour atteindre 27 emplacements, dont 12 ont été ajoutés pendant la pandémie de covid-19. Valora voit un fort potentiel pour développer l'activité et doubler le nombre de magasins ainsi que de tripler l'EBITDA actuel d'ici 2025 indique le bureau d'analyses



' Avec cette acquisition, Valora étend son secteur de la restauration sur le marché à croissance rapide du fast casual - un marché qui a connu une croissance moyenne de +9% entre 2016 et 2019 et qui a clairement dépassé les attentes ' rajoute Stifel.



L'analyste souligne qu'en 2021, Frittenwerk a généré 23 millions d'euros de chiffre d'affaires externe et 2,5 millions d'euros d'EBITDA. ' Compte tenu d'un quota de 20 % de franchisés, nous estimons une marge d'EBITDA d'environ 12-13 % '.



