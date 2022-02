Vallourec : Résultat net positif de 40 ME sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 442 millions d'euros en 2021, en croissance de 6 % par rapport à 2020 (+ 10 % à taux de change constants).



Au cours du quatrième trimestre 2021, Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 1 064 millions d'euros, en progression d'environ 28 % par rapport au quatrième trimestre 2020 (+ 25,5 % à taux de change constants).



Le résultat d'exploitation est positif à 374 millions d'euros sur l'exercice 2021, comparé à une perte de - 1 002 millions d'euros en 2020. Le résultat net, part du Groupe, s'est établi à 40 millions d'euros en 2021, contre - 1 206 millions d'euros en 2020.



' Vallourec vise une nouvelle amélioration de son RBE pour l'exercice 2022 par rapport à 2021. Le premier trimestre sera impacté par l'incident à la mine de fer et certaines pressions inflationnistes et Vallourec prévoit un rebond au deuxième trimestre ' indique le groupe.



