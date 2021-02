Vallourec : Résultat net part du Groupe de - 1 206 ME en 2020

(CercleFinance.com) - Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 3 242 millions d'euros en 2020, en baisse de 22 % par rapport à 2019 (- 15 % à taux de change constants). Au 4ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 830 millions d'euros, en retrait de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2019 (- 5 % à taux de change constants).



Le résultat d'exploitation est ressorti à -1 002 millions d'euros, en baisse de 985 millions d'euros par rapport à 2019, principalement en raison des charges de perte de valeur enregistrées au 2ème trimestre 2020 et au 4ème trimestre 2020 pour un montant de 850 millions d'euros.



Le résultat net, part du Groupe, s'est établi à - 1 206 millions d'euros en 2020, contre - 338 millions d'euros en 2019. Il est de - 570 millions d'euros au 4ème trimestre 2020, contre - 111 millions d'euros.



Vallourec vise un RBE 2021 compris entre 250 et 300 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible compris entre - 380 et - 300 millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.