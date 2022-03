Vallourec : Remporte un contrat auprès de Schlumberger

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoirremporté un contrat auprès deOneSubsea, la division de Schlumberger spécialisée dans les technologieset les systèmes de production et de traitementsous-marins.



Le contrat porte sur la fourniture de 3 000 mètres detubesriserprofilés (upset)équipés de la connexion VAM TTR HW NA pour le projetBacalhau d'Equinor, au large du Brésil.



Découvert en 2012, le champdeBacalhause trouve à une profondeur d'eau de 2 050 m. Son développement consistera en 19 puits sous-marins reliés à l'une des plus grandes unités flottantes de production, de stockage et de chargement (FPSO) du Brésil. Le début de la productionest prévu en 2024.



'Nous sommes très fiers d'avoir étéchoisisparOneSubseaetEquinorpour le projetBacalhau. Être sélectionnéspour la fourniture d'un système de riser d'interventionsiexigeant nous donne l'occasion de prouver que nos tubesprofiléssont très efficaces et compétitifs'a déclaréHubert Paris, Senior VicePresidentEurope/Afrique.





