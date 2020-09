Vallourec : Poursuit les discussions avec ses créanciers

(CercleFinance.com) - La société indique avoir poursuivi des discussions, notamment avec ses actionnaires de référence et ses banques, en vue de la définition d'un nouveau dispositif de refinancement.



' A la suite de ces échanges, la société envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires, et des autres parties prenantes, en vue de parvenir à une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec SA et qui permette de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière, en tenant compte des conséquences de la crise du Covid et des marchés pétroliers sur son activité ' indique le groupe.



Vallourec va solliciter l'accord de ses banques, conformément aux termes de ses crédits renouvelables, pour engager ces discussions.



La société souhaite se donner la possibilité de demander la nomination d'un mandataire ad hoc.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.