Vallourec : Perspectives 2020 confirmées après le T2

(CercleFinance.com) - Le groupe Vallourec annonce ce soir un chiffre d'affaires de 843 millions d'euros au deuxième trimestre, en baisse de -22% par rapport au T2 2019.



Le résultat brut d'exploitation s'affiche pour sa part à 43 millions d'euros, contre 102 millions d'euros au T2 2019. Le résultat net passe à -493 millions d'euros (il intègre des dépréciations d'actifs à hauteur de -441 millions d'euros) contre -21 millions d'euros au T2 2019.



'Nos perspectives 2020 sont confirmées, et soutenues par nos leviers de résilience. (...) Flux de trésorerie disponible positif visé au second semestre, incluant une baisse importante du besoin en fonds de roulement', indique le groupe.



