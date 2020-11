Vallourec : Le CA recule de 32% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, le résultat brut d'exploitation de Vallourec se chiffre à 71 millions d'euros contre 84 millions d'euros au 3e trimestre 2019, un résultat 'solide' estime Vallourec, 'malgré une baisse sans précédent du marché pétrole et gaz'.



Le chiffre d'affaires s'établit à 716 millions d'euros, en baisse de 32% par rapport au 3e trimestre 2019 et de 22% à taux de change constants.



Le résultat net part du groupe est de -69 millions d'euros, contre -60 millions d'euros un an plus tôt.



Vallourec indique avoir enclenché une restructuration financière afin de 'permettre une réduction significative du niveau d'endettement et des charges d'intérêts'.



La société confirme ses perspectives 2020



