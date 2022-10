Vallourec : A une nouvelle structure de capital du groupe

(CercleFinance.com) - Vallourec a pris acte de la cession par SVPGlobal du solde de sa participation dans Vallourec SA, qui entraîne la fin du pacte conclu entre SVPGlobal et le Groupe, étant précisé que William de Wulf a démissionné de ses fonctions d'administrateur, et Paul Marchand de ses fonctions de censeur.



La nouvelle structure de capital du Groupe est répartie comme suit : 71,17% est détenu par des actionnaires publics; 28,50%par Apollo; 0,26% par les employés du groupe; 0,07% en auto-détention.



