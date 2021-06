Valeo : Un système pour éliminer les virus dans ces navettes

(CercleFinance.com) - Valeo va équiper 250 bus et navettes pour ses collaborateurs, de sa technologie éliminant les bactéries et les virus, dont celui de la Covid 19.



' Le purificateur d'air Valeo à lampes à ultraviolets est le plus puissant dispositif au monde de stérilisation de l'air des habitacles d'autocars et d'autobus ' indique Valeo.

Le groupe indique que le système élimine plus de 95% des virus, dont celui de la Covid-19.

' Grâce à ce dispositif, plus de 25 000 salariés dans 12 pays effectueront leurs trajets quotidiens dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire ' indique le groupe.



Ces navettes circulent en Amérique (Mexique, Brésil), en Asie (Inde, Indonésie, Japon, Thaïlande) et en Europe (Espagne, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Turquie).



