Valeo : Un analyste relève ses estimations de bénéfice

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs relève ses estimations de bénéfice par action pour 2021/2022/2023 d'environ 14%/11%/2%, grâce à un meilleur levier d'exploitation et à la réduction des pertes de la Joint Venture. L'analyste reste à la vente sur le titre mais relève son objectif de cours à 28 E (contre 25 E).



Valeo a annoncé un EBITDA au 1er semestre de 1 205 millions d'euros (marge de 13,4%), soit 6% de plus que le consensus établi par la société, tandis que le chiffre d'affaires est en ligne à 9,0 milliards d'euros.



L'analyste explique que la progression de l'EBITDA s'explique par les excellents résultats obtenus par la division CDA (marge de 16,8 %) grâce à la surperformance substantielle (16pp) de la vente de produits ADAS.



Il souligne que Valeo a confirmé son objectif de chiffre d'affaires 2021 de 18,2 milliards d'euros (contre 18,5 milliards d'euros et une marge d'EBITDA de 13,4% (consensus 13,0%, Goldman Sachs 13,6%).



Goldman Sachs pense que les investisseurs ont considéré les prévisions et l'exécution trop optimistes comme un risque pour Valeo. Le premier semestre 2021 suggère que ce point de vue pourrait changer selon le bureau d'analyses.



La direction réitère son objectif de 550 millions d'euros de FCF pour l'exercice (Goldman Sachs : 601 millions d'euros, consensus : 494 millions d'euros).



L'analyste note une inquiétude croissante des investisseurs concernant Valeo/Siemens, étant donné les plans des équipementiers de recourir à la sous-traitance.



' Nous considérons le premier semestre comme un ensemble de résultats encourageants, en particulier compte tenu de l'environnement opérationnel difficile dû à la pénurie de semi et de la volatilité accrue ' rajoute le bureau d'analyses.



