Valeo : Signe un accord pour une reprise d'activité

(CercleFinance.com) - Valeo a signé en France un accord de Groupe majoritaire avec les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT et FO. Cet accord permet d'assurer la protection maximale des salariés et permet une reprise progressive d'activité.



La direction et les organisations syndicales se sont accordées sur les modalités de déploiement des mesures de sécurité renforcée pour assurer une protection maximale de la santé des employés, en vue du redémarrage des activités de production.



Ces mesures de protection prévoient notamment la prise de température quotidienne, le port obligatoire du masque et le nettoyage du poste de travail au début et à la fin de chaque rotation.



Le groupe annonce également la création d'un fond de solidarité qui permet de compenser la perte de salaire pour les collaborateurs non-cadres en activité.



