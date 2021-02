Valeo : Réalise une perte de -1 089 ME en 2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 16 436 millions d'euros en 2020, en baisse de 14 % à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires première monte s'établit à 13 810 millions d'euros, en repli de 14 % à périmètre et taux de change constants.



Valeo retrouve au 2nd semestre un niveau normal de prises de commandes. Elles atteignent 13,3 milliards d'euros (contre 10,9 milliards d'euros enregistrés sur la même période en 2019), soit 1,7 fois son chiffre d'affaires première monte sur la même période.



Le résultat net consolidé part du Groupe de l'exercice 2020 est une perte de -1 089 millions d'euros (-6,6 % du chiffre d'affaires).



Le groupe vise pour 2021, un chiffre d'affaires compris entre 17,6 et 18,2 MdsE, un EBITDA entre 2 250 ME et 2 450 ME et un cash flow libre compris entre 330 ME et 550 ME.



