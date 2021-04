Valeo : En berne après son CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Valeo lâche plus de 2% au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 de 4,67 milliards d'euros, en croissance de 4% en données publiées et de 8% à périmètre et taux de change constants.



Soulignant que cette croissance ressort 'au-dessus des attentes et dans le haut du classement des publications sectorielles récentes', Invest Securities relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 32,8 à 35,9 euros.



L'équipementier automobile revendique une forte surperformance (14 points par rapport au premier trimestre 2019 corrigée de l'effet mix géographique) dans toutes les régions et dans tous les métiers, et confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2021.



