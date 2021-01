Valeo : Données financières du second semestre 2020

(CercleFinance.com) - Valeo a enregistré une croissance de 5,3 %, à périmètre et taux de change constants au 4e trimestre de son chiffre d'affaires première monte qui a atteint 4,2 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires total de 5,0 milliards d'euros.



Le groupe annonce que la marge d'Ebitda sera supérieure à 13,5 % du chiffre d'affaires au second semestre 2020 (objectif communiqué en octobre 2020 : marge d'Ebitda supérieure à 12 %). Ce résultat est obtenu grâce à une bonne maîtrise des coûts, en particulier des dépenses de R&D et des frais généraux, et de bonnes performances opérationnelles.



Le cash flow libre atteindra un niveau supérieur à 1,3 milliard d'euros (objectif communiqué en octobre 2020 : cash flow libre supérieur à 600 millions d'euros).



Pour l'ensemble de l'année, malgré la profonde crise de la Covid, Valeo aura généré un cash flow libre positif, supérieur à 275 millions d'euros.



' L'endettement financier net sera ramené à un niveau inférieur à 3 milliards d'euros à fin 2020, un an en avance par rapport à nos objectifs ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.