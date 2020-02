Valeo : Délaissé après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Valeo recule de 3% au lendemain de la publication d'un résultat net part du groupe en repli de 43% à 313 millions d'euros au titre de 2019, et d'une marge opérationnelle à 5,8% du chiffre d'affaires hors impact de la grève chez General Motors.



L'équipementier automobile s'attend pour 2020 à une amélioration de la marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en pourcentage du chiffre d'affaires) et à une génération significative de cash-flow libre.



Pointant une année '2019 moins bon hormis sur le FCF' et 'des perspectives 2020 très floues', Oddo BHF juge les inconnues 'trop nombreuses pour revenir sur le titre' et réaffirme donc son conseil 'alléger', avec un objectif de cours ramené de 25 à 23 euros.



