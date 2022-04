Valeo : Confirme ses objectifs financiers 2022

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 4 753 millions d'euros au 1er trimestre 2022. Il est stable par rapport à la même période en 2021.



Le chiffre d'affaires première monte baisse de 3 % à périmètre et taux de change constants, du fait de la baisse de la production automobile.



' L'activité est perturbée par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques ainsi que par la crise russo-ukrainienne et les mesures de confinement en Chine ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires du marché du remplacement affiche une hausse de 16 % à périmètre et taux de change constants.



Le groupe confirme ses objectifs financiers 2022 publiés le 25 février dernier. Valeo estime que son chiffre d'affaires devrait atteindre, en 2025, environ 27,5 milliards d'euros, dont environ 24 milliards au titre de ses ventes première monte.



Toujours à horizon 2025, l'équipementier automobile vise des améliorations de ses marge d'EBITDA et opérationnelle à respectivement environ 14,5% et 6,5%, ainsi qu'une génération de cash-flow libre entre 800 millions et un milliard d'euros.



