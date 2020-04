Valeo : Chute de -5%, les prévisions d'un analyste

(CercleFinance.com) - Le titre Valeo chute ce matin de près de -5%. Le groupe a annoncé hier l'abandon de ses guidances 2020 et a fait un point sur sa situation de trésorerie. Il va annoncer ses chiffres sur 1er trimestre 2020 le 23 avril.



' Nous attendons un repli de -12,5% du CA T1 20, encore peu représentatif de la chute d'activité attendue au S1 2020. Nous coupons nos estimations de BNA 2020/22e de -125%/-29%/-15% à partir de notre scenario actualisé ' indique le bureau d'analyses.



' Les résultats SME de Valeo Siemens sont à nouveau abaissés. Notre objectif de cours ressort à 18,8E contre 31,4E, offrant un potentiel de +16% après une baisse du titre de plus de -48% sur 3 mois ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son opinion à l'achat à court terme, dans l'attente de la publication du 1er trimestre 2020 et des nouvelles guidances.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer