Valeo : Bien orienté, un relèvement de broker en soutien

(CercleFinance.com) - Valeo s'adjuge près de 5% avec le soutien d'un relèvement de recommandation chez Jefferies directement de 'sous-performance' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 47% à 22 euros, dans le cadre d'une note consacrée aux équipementiers automobiles.



'L'environnement opérationnel devient enfin favorable aux équipementiers et le cycle post-Covid de baisse des revenus semble toucher à sa fin', juge le broker, qui 'utiliserait toute déception potentielle sur la compensation des prix pour renforcer l'exposition'.



Concernant Valeo, Jefferies s'attend à ce que les résultats du premier semestre constituent le point d'inflexion, et à ce que 'la surperformance et les marges s'accélèrent à partir du second semestre, en partie tirées par de nouveaux lancements'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.