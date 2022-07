USA : Hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage

(CercleFinance.com) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté la semaine du 11 juillet aux États-Unis, s'établissant à 251 000, contre 244 000 la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines - qui peut être considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché du travail - est également ressortie en hausse, à 240 500 contre 236 000 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1.384.000 lors de la semaine du 4 juillet selon les chiffres disponibles les plus récents, ce qui représente une hausse de 51.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente.





