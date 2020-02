USA : Hausse de 0,5% des prix producteurs en janvier

(CercleFinance.com) - Selon le Département du Travail, les prix à la production en janvier aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en données brutes et de 0,4% hors alimentation, énergie et négoce, là où le consensus n'attendait qu'un gain de 0,1% dans les deux cas.



En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont accrus de 2,1% en janvier, un taux annuel en hausse de 0,8 point par rapport à décembre. Hors éléments volatiles, la hausse annuelle s'est maintenue à un taux de 1,5%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer