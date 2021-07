USA : +0,6% de ventes de détail en juin

(CercleFinance.com) - Après une baisse de 1,7% en mai (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,3%), les ventes de détail aux États-Unis ont augmenté de 0,6% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus attendait un repli globalement symétrique.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 1,3% en juin (après un recul de 0,9% le mois précédent), un rebond plus fort qu'attendu en moyenne par les économistes.



