US Bancorp : Hausse de 66% du BPA annuel

(CercleFinance.com) - US Bancorp annonce un produit net bancaire de 22,8 Mds$ en 2021, soit un recul de 2,1% par rapport à l'année précédente.

En revanche, le bénéfice net progresse de 60% entre 2020 et 2021, passant de 5 à 8 milliards de dollars, faisant ressortir un BPA de 5,1 dollars, contre 3,06 dollars un an plus tôt (soit 66% de hausse).



Au 4e trimestre, US Bancorp a vu son chiffre d'affaires se replier de 1,2%, à 5,7 milliards de dollars.

Dans le même temps, le bénéfice net d'US Bancorp est ressorti à 1,7 Md$, en baisse de 10% par rapport à la même période douze mois plus tôt. Le BPA trimestriel s'établit à 1,07 dollar, contre 0,95 dollar un an plus tôt.



' Alors que nous entamons une nouvelle année, nous sommes encouragés par la dynamique qui s'installe dans chacune de nos activités ', a résumé Andy Cecere, le p.d.-g. de U.S. Bancorp





