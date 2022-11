UPS : Opération d'embauches massives ce week-end

(CercleFinance.com) - UPS annonce son intention d'embaucher, en un seul week-end, au moins 60.000 des 100.000 employés saisonniers ou plus dont il aura besoin aux Etats-Unis pour la saison des fêtes, au cours de l'opération 'UPS Brown Friday' qui commencera le 4 novembre.



Au cours des trois jours du 4 au 6 novembre, le groupe de transport de colis et de logistique organisera ainsi plus de 450 événements, en personne ou virtuels, à travers l'ensemble du territoire américain.



'De nombreux candidats auront une offre d'emploi en main en moins de 25 minutes, et près de 80% des postes saisonniers ne nécessitent pas d'entrevue', affirme UPS, ajoutant que près de 35.000 saisonniers ont obtenu des postes permanents après les fêtes de 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.