UPS : Objectifs financiers à horizon 2023

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une présentation sur ses priorités stratégiques, UPS fait part de ses objectifs financiers à horizon 2023, dont des revenus qui seraient compris entre environ 98 et 102 milliards de dollars, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée entre environ 12,7 et 13,7%.



Le groupe de logistique et de transport de colis anticipe également des dépenses d'investissements cumulées sur la période 2021-23 d'approximativement 13,5 à 14,5 milliards de dollars, ainsi qu'un retour sur capitaux investis ajusté de l'ordre de 26 à 29%.



