UPS : Intéressé par les appareils eVTOL de Beta Technologies

(CercleFinance.com) - UPS annonce son intention d'acheter à Beta Technologies des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), afin d'accroître son service aérien pour certains marchés de petite et moyenne taille.



'Ces aéronefs décolleront et atterriront sur place dans les installations d'UPS d'une manière silencieuse, réduisant le temps de transit, les émissions des véhicules et les coûts d'exploitation', explique le groupe de transport de colis et de logistique.



Les dix premiers avions Beta devraient commencer à arriver en 2024, avec une option d'achat jusqu'à 150 appareils. Le mois dernier, Beta a effectué un vol test entre Plattsburgh (New York) et son siège social de Burlington (Vermont).



