UPS : Dividende accru avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, UPS annonce un dividende trimestriel de 1,62 dollar par action, en augmentation de 6,6%, et un nouveau programme de rachat d'actions de cinq milliards de dollars, remplaçant l'autorisation existante.



Sur son quatrième trimestre 2022, le transporteur de colis express a vu son BPA ajusté s'accroitre de 0,8% par rapport à l'an dernier, à 3,62 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée de 14,1% et des revenus de 27 milliards de dollars, en baisse de 2,7%.



Pour l'année 2023, UPS prévoit un chiffre d'affaires entre 97 et 99,4 milliards de dollars et une marge d'exploitation ajustée entre 12,8 et 13,6%, à comparer à respectivement 100,3 milliards et 13,8% sur l'ensemble de l'année passée.



