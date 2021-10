UPS : Croissance de 19% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - UPS indique que son BPA ajusté a augmenté de 18,9% pour s'établir à 2,71 dollars sur le troisième trimestre 2021, avec un profit opérationnel en croissance ajustée de 23,4% à 2,9 milliards, soit une marge de 12,5%.



Le groupe de transport de colis et de logistique affiche un chiffre d'affaires en augmentation de 9,2% à 23,2 milliards de dollars, croissance portée par l'ensemble de ses segments, mais en particulier le segment international (+15,5%).



Pour l'ensemble de 2021, UPS remonte sa cible de marge opérationnelle ajustée à environ 13% et table sur un retour ajusté sur capitaux investis de l'ordre de 29%. Ses dépenses d'investissement sont maintenant attendues aux alentours de 4,2 milliards.



