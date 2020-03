UPS : Carol Tomé nommée directrice générale

(CercleFinance.com) - Le géant américain de la messagerie UPS a annoncé jeudi avoir nommé Carol Tomé à sa direction générale, un rôle que la cadre dirigeante commencera à exercer à partir du mois de juin.



Elle remplace David Abney, qui était directeur général depuis 2014 et président du conseil d'administration depuis 2016. Il est prévu qu'Abney toutes les instances du groupe à la fin du mois de septembre.



Carol Tomé a auparavant occupé le poste de directrice financière de la chaîne de magasins de bricolage Home Depot. Elle siégeait au conseil d'administration d'UPS depuis 2003.



Elle sera désormais à la tête d'un groupe employant plus de 495.000 personnes.



