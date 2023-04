UPS : Activité en repli au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - UPS publie ce jour un chiffre d'affaires consolidé de 22,9 milliards de dollars au titre du 1er trimestre, en recul de 6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat d'exploitation consolidé ajusté ressort à 2,6 milliards de dollars, en recul de 22,8%.



Par conséquent, le BPA ajusté s'établit à 2,2$, marquant un repli de 27,9% par rapport au 1er trimestre 2022.



'Au premier trimestre, la décélération des ventes au détail aux États-Unis a entraîné un volume inférieur à ce que nous avions prévu, et nous avons dû faire face à une faiblesse persistante de la demande en Asie', justifie Carol Tomé, la directrice générale d'UPS.



Pour l'exercice 2023, UPS anticipe un chiffre d'affaires consolidé d'environ 97 milliards de dollars et le versement d'un dividende total d'environ 5,4 milliards de dollars.





