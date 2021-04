UnitedHealth : Relèvement des prévisions de BPA annuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, UnitedHealth Group annonce relever sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2021, à entre 18,10 et 18,60 dollars, et non plus entre 17,75 et 18,25 dollars.



Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe d'assurance et de services de santé indique avoir engrangé un BPA ajusté de 5,31 dollars, et un profit des activités en croissance de 35% à 6,7 milliards de dollars.



A 70,2 milliards, le chiffre d'affaires s'est accru de 9%, avec des contributions positives à la fois d'UnitedHealthcare (+7,9%) et d'Optum (+10,8%), tandis que le ratio de coûts opérationnels s'est amélioré à 14,6%, contre 15,5% un an auparavant.



