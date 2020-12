UnitedHealth : Objectifs financiers pour 2020 et 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une conférence aux investisseurs et analystes, UnitedHealth Group indique tabler pour 2020 sur un BPA ajusté proche de 16,75 dollars, soit la borne haute de sa dernière fourchette cible (16,50 à 16,75 dollars) et sur des revenus d'environ 257 milliards.



Concernant l'année 2021, le géant de l'assurance et des services de santé anticipe un BPA ajusté entre 17,75 et 18,25 dollars, des revenus entre 277 et 280 milliards, ainsi que des cash flows des activités entre 20 et 21 milliards de dollars.



UnitedHealth précise que le BPA ajusté attendu pour 2021 intègre environ 1,80 dollar d'impact défavorable potentiel en lien avec la Covid-19 (coûts de traitements et de tests, effets résiduels de reports de soins en 2020, chômage et autres facteurs économiques).



