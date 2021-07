UnitedHealth : Nouveau relèvement d'objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, le groupe d'assurance et de services de santé UnitedHealth Group annonce relever à nouveau sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2021, à entre 18,30 et 18,80 dollars, et non plus entre 18,10 et 18,60 dollars.



Cette perspective intègre toujours des effets nets négatifs potentiels de la Covid-19 pour environ 1,80 dollar, comprenant des coûts de test et de traitement, un impact résiduel de reports de soins en 2020, ainsi que des facteurs liés au chômage et à l'économie.



Sur le deuxième trimestre 2020, UnitedHealth a engrangé un BPA ajusté de 4,70 dollars, niveau dépassant le consensus, pour des revenus en croissance de 14,8% à 71,3 milliards, avec des croissances à deux chiffres à la fois pour UnitedHealthcare et Optum.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.