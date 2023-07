UnitedHealth : Fourchette-cible de BPA resserrée en hausse

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, UnitedHealth indique resserrer en hausse ses perspectives de BPA ajusté pour l'année 2023 à entre 24,70 et 25 dollars, contre une fourchette-cible qui allait de 24,50 à 25 dollars il y a trois mois.



Sur le deuxième trimestre, la compagnie d'assurance et de services de santé a engrangé un BPA ajusté de 6,14 dollars, contre 5,57 dollars un an auparavant, et un profit d'exploitation accru de 13% d'une année à l'autre, à 8,1 milliards.



Les revenus du groupe basé au Minnesota se sont établis à 92,9 milliards de dollars, en augmentation de 16%, avec des croissances à deux chiffres dans ses deux grandes divisions UnitedHealthcare (+13%) et Optum (+25%).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.