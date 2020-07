UnitedHealth : BPA trimestriel bien meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group annonce avoir dégagé un BPA ajusté de 7,12 dollars au titre du trimestre écoulé, dépassant de près de deux dollars le consensus, ce qu'il explique par 'un report inattendu et temporaire de soins dans ses activités fondées sur le risque'.



Il a vu son résultat opérationnel presque doubler à 9,2 milliards de dollars, pour des revenus en progression de 2,5% à 62,1 milliards grâce à des croissances chez Optum et dans les activités secteur public et seniors d'UnitedHealthcare.



Indiquant que 'la demande de soins s'est redressée en mai et a approché des niveaux plus typiques à la fin du deuxième trimestre', le géant de l'assurance et des services de santé confirme anticiper un BPA ajusté entre 16,25 et 16,55 dollars pour 2020.



