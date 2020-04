UnitedHealth : BPA meilleur que prévu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le géant américain de l'assurance et des services de santé UnitedHealth Group annonce avoir dégagé un BPA ajusté de 3,72 dollars au titre des trois premiers mois de 2020, dépassant de 10 cents à l'estimation moyenne des analystes.



Il a vu son résultat opérationnel s'accroitre de 3,4% à cinq milliards de dollars, pour des revenus en progression de 6,8% à 64,4 milliards, tirée à la fois par sa filiale d'assurance UnitedHealthcare et par sa filiale de services Optum.



UnitedHealth Group confirme anticiper un BPA ajusté entre 16,25 et 16,55 dollars pour 2020. Par ailleurs, il annonce que le CEO d'Optum, Andrew Witty va prendre congé du groupe pour aider une initiative de l'OMS pour développer un vaccin contre le Covid-19.



