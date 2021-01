UnitedHealth : BPA ajusté en repli au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group annonce avoir dégagé un BPA ajusté en repli à 2,52 dollars au titre du dernier trimestre 2020, 'avec une normalisation des comportements en matière de soins alors que les coûts liés à la Covid-19 augmentent'.



Le groupe d'assurance et de services de santé a vu son profit des activités baisser de près d'un tiers à 3,5 milliards de dollars, malgré des revenus en croissance de 7,5% à 65,5 milliards de dollars, tirés par sa filiale Optum (+20,5%).



Affichant ainsi sur l'ensemble de l'année écoulée un BPA ajusté de 16,88 dollars, dépassant ainsi sa prévision de début décembre ('proche de 16,75 dollars'), le groupe confirme l'anticiper entre 17,75 et 18,25 dollars en 2021.



